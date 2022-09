Kuu aega kestnud pettus võttis Põlvamaa naiselt kümned tuhanded eurod

Politsei kommunikatsioonispetsialist Barbara Lichtfeldt tõdes hiljuti Ärilehele, et pettuste arv kasvab aasta-aastalt, sest kelmid muutuvad osavamateks. Viimase seitsme kuuga on Eestis erinevate pettuste ja kelmuse kaudu varastatud rohkem kui 2,88 miljonit eurot. „Tänased tõlkeprogrammid on paremad – keeleliselt korrektsemad, aga ka osavalt järele tehtud koduleheküljed. Ka on aastatega investeerimise vastu tõusnud huvi ja sellega alles alustav inimene ei ole tõenäoliselt kõigi riskidega kursis.“