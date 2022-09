Ei leia Eestist vajalikku spetsialisti? 2 nõuannet alustavale välisvärbajale

Kaardista ettevõtte vajadused

Välisvärbamise teekonna alguses tasub tiimiga arutada, keda täpselt vaja on ja millistest sihtriikidest võiks kandidaati otsida. Mõtlema peaks, millised riigid mängivad olulist rolli teie äristrateegias ja kus võiks leiduda kandidaate, kes on saanud vastava kõrghariduse või rakenduslikud oskused.

Samuti peaks ettevõte paika panema ka oma väärtuspakkumise kandidaadile – mis eristab teie ettevõtet teistest, mida te kandidaadile pakkuda saate ning kes on need inimesed teie ettevõttes, kes hakkavad temaga tegelema. Lisaks peaks välismaalast ootama ka struktureeritud ja läbimõeldud sisseelamisprogramm.

Oluline roll on ka tiimi ja töökeskkonna ettevalmistusel. Välisspetsialiste kaasates muutub valdavaks töökeeleks inglise keel. Tähtis on üle vaadata, et dokumendid ja keeleline keskkond toetaks tööle võetud spetsialisti.

Broneeri konsultatsioon

Esmased teadmised värbamise protsessi, hinnanguliste eelarvete ja ajakava, erinevate kohanemise võimaluste ning relokatsiooni puudutavate küsimuste kohta on võimalik värbajal saada näiteks Work in Estonia tasuta konsultatsioonist , mis toimuvad nii eesti kui ka inglise keeles nii virtuaalselt kui ka kohapeal.

Testlio globaalse värbamisjuhi Renita Käsperi sõnul on abi küsimine teekonna alguses mõistlik. „Kui ettevõttes pole kedagi, kes on protsessiga varasemalt kokku puutunud, siis tasub kindlasti läheneda värbamisele vastavate agentuuride või ettevõtete abiga. Nii on valdkonnale spetsialiseerunud ekspertide tugi kogu aeg olemas,“ räägib Käsper.

Work in Estonia on riiklik programm EASi ja Kredexi ühendasutuses, mis tegutseb selle nimel, et Eesti oleks atraktiivne töötamise koht välismaalastele, ning aitab ka Eesti ettevõtetel leida parimaid talente üle maailma. „Julgustame ettevõtteid meie konsultantide poole pöörduma ja broneerima välisvärbamise konsultatsiooni. Oleme ettevõtete- ja personalijuhtidele igati toeks, et välisvärbamise protsess oleks lihtsam ja sujuvam. Kindlasti tasub seda võimalust ära kasutada ja mitte välisvärbamise protsessis üksi jääda,“ rõhutab Work in Estonia ettevõtete konsultant Suzanna Vatter.