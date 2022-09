Euroopa Parlament: miinimumpalk peab võimaldama inimväärset elu

Liikmesriigid peavad tagama, et miinimumpalgaga on võimalik inimväärselt ära elada ja mõistlikult töötada. Ühtlasi tuleb soodustada töötasu üle kollektiivläbirääkimiste pidamist

Direktiivi eesmärk on parandada kõigi EL-i töötajate töö- ja elutingimusi ning majanduslikku ja sotsiaalset olukorda. Selleks peavad liikmesriigid tagama, et siseriiklikus õiguses ja/või kollektiivlepingutes sätestatud miinimumpalk võimaldab inimväärselt ära elada.

Miinimumpalga kehtestamise eest vastutavad liikmesriigid. Nemad on kohustatud tagama, et see võimaldaks töötajatele elukalliduse ja üldise palgataseme kontekstis inimväärse elu. Miinimumpalga piisavust saab hinnata näiteks kaupade ja -teenuste ostukorvi alusel. Samuti võib miinimumpalga siduda keskmise palgaga, kehtestades miinimumpalgaks 60% brutomediaanpalgast või 50% keskmisest brutopalgast.

Euroopa Parlamendi hinnangul on valdkondlikud ja sektoriülesed kollektiivläbirääkimised piisava miinimumpalga saavutamisel väga kaalukad. Seetõttu tuleb neid toetada ja laiendada. Liikmesriigid, kus kollektiivläbirääkimistega on hõlmatud vähem kui 80% töötajatest, peavad koos sotsiaalpartneritega koostama tegevuskava hõlmatuse suurendamiseks.

Agnes Jongerius (S&D, Madalmaad) lisas: „Toiduainete ja energia hinnad ning elamiskulud on plahvatuslikult tõusnud. Inimestel on keeruline ots otsaga kokku tulla. Me peame kiiresti reageerima, töö peab võimaldama inimestel jälle ära elada. Selles direktiivis selgitatakse, milline peaks olema piisav miinimumpalk. Ühtlasi soodustab see kollektiivläbirääkimisi, mis tagab rohkematele töötajatele parema kaitse.“