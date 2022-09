Soomet ähvardab Rootsi tuumajaama hoolduse tõttu elektripuudus

„Lõuna-Rootsi impordi kättesaadavus on nõrgenenud, kuna Ringhals 4 tuumaelektrijaama hooldust pikendatakse jaanuari lõpuni. Seepärast on Rootsi võrguettevõte Svenska Kraftnät hoiatanud, et elektrikatkestuste oht Lõuna-Rootsis on suurenenud,“ kirjutab Fingrid oma teates.