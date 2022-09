Eestisse jõudnud uus Apple Watch pöörab erilist tähelepanu tervisefunktsioonidele

Apple Watch on igapäevaelus asendamatu kaaslane. See istub mugavalt randmel ja on äärmiselt kasulik treeningpartner. Seadmes olev tehnoloogia aitab teil jälgida oma füüsilist aktiivsust ja erinevat tüüpi treeninguid ning tuletab meelde, et kui jääte liiga kauaks istuma, peate end liigutama.

Uuenduslikud tervise jälgimise funktsioonid

Järgmise põlvkonna Apple Watch 8 nutikellal on uuendatud, veelgi kiirem kiip. Uue mudeli üks silmatorkavamaid omadusi on täiustatud tervise jälgimise funktsioonid. Kellal on kaks integreeritud temperatuuriandurit, mis kontrollivad teie temperatuuri iga 5 sekundi järel ja suudavad tuvastada muutuse juba 0,1 kraadi täpsusega. See funktsioon on eriti kasulik naistele, kes hoiavad tehisintellekti ja andurite abil oma tsüklil ja ovulatsioonil silma peal. Nüüd saavad nad teha seda veelgi täpsemalt. Andmete regulaarne jälgimine annab üksikasjalikku teavet teie menstruaaltsükli kohta ja on eriti kasulik neile, kes plaanivad pere luua.