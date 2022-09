Eelseisev Föderaalreservi kohtumine on aktsiaturud võbelema pannud

Analüütikud eeldavad, et uuel koosviibimisel tõstetakse baasintresse vähemalt 0,75% võrra. Komitee on sel aastal tõstnud intressimäärasid kõige kiiremas tempos alates 1981. aastast. Kui kolmapäevane intressitõus jääb paika, siis baasintress jääb 3–3,25% vahele, kirjutab Financial Times.

Föderaalreservi ootustest võib sõltuda, kas turud saavad leevendust või jätkub negatiivne trend. S&P 500 indeks langes möödunud nädalal 4,7%, Dow Jones Industrial Average langes 4,1% ja tehnoloogiamahukas Nasdaq Composite kukkus 5,5%.

13.–15. septembrini Financial Timesi küsitletud 44 majandusteadlasest ligi 70% usub, et baasintresside tipptase jääb 4–5% vahele, kusjuures 20% on seisukohal, et sealne keskpank tõstab intresse veelgi kõrgemale.

Euroopa on tagasihoidlik

Turud ootavad, et Euroopa Keskpanga (EKP) hoiuseintressimäär jõuab aasta lõpuks 2%-ni, praegu on see 0,75%. EKP peaökonomist Philip R. Lane ütles nädalavahetusel toimunud konverentsil, et ta eeldab, et keskpank tõstab intressimäärasid sel aastal ja järgmise aasta alguses veel mitu korda.