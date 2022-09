Luksus lõppeb peagi: üks suuremaid Eestis tegutsevaid jaekette plaanib lahtiolekuaegu lühendada

Padumäe näeb lühendatud avamisaegu ühe kokkuhoiukohana. „Võtame arvesse nii kaupluste asukohti, aga ka müüke. Kaalumisel on eelkõige varahommikused ja hilisõhtused avamisajad. Oleme selles osas hetkel nõu pidamas keskustega, kus Rimi kauplused toimetavad,“ ütleb ta ning lisab, et konkreetsetest poodidest saab rääkida siis, kui kokkulepped on sõlmitud.