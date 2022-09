Fännid on sillas, investorid mures. Sajandi andmeleke viis mängutootja aktsia langusse

Take-Two Interactive Software'i aktsia kukkus täna börsieelsel kauplemisel peaaegu 6%. Turu avanedes osutus langus siiski leebemaks, ligi 2%. Peamiseks põhjuseks võib nimetada nädalavahetusel aset leidnud juhtumi, mil tundmatu häkker lekitas varajase materjali videote ja piltide näol Grand Theft Auto seeria uuest mängust GTA VI.

Leke sisaldas kümneid videoid, mis näitasid röövimisi, relvade kasutamist ja maailmas ringi seiklemist. Bloomberg ütles, et mängu arendamisega kursis olevad allikad on kinnitanud, et videod on ehtsad.

„See on PR-katastroof, mis tõenäoliselt lükkab tootmise tagasi ja kahjustab moraali,“ kirjutas investeerimispank Jefferies klientidele saadetud kirjas, hoiatades, et mängu lähtekoodi võimalik lekkimine võib kujutada endast suuremat ohtu. „Kui lähtekood lekib, võib see nõuda olulisi muudatusi mängus endas.“

Mängijad ja investorid on aastaid oodanud GTA VI ilmumist, mille arendamist kinnitati veebruaris, mis kergitas Take-Two aktsiat üle 7%. „Selle põhjal, mida me näeme, on mäng kaugemal, kui paljud usuvad, ja leke ei mõjuta mängu vastuvõttu ega müüki,“ ütlesid Jefferiesi analüütikud. Erinevatel kinnitamata andmetel on väidetavalt GTA VI arendatud juba aastast 2014.