Uus katse: EfTEN loob kahe fondi ühendamisega Baltimaade suurima kinnisvarafondi

Ühineva fondi nimeks saab ühinemise järgselt EfTEN Real Estate Fund AS ning selle aktsiad jäävad noteerituks Tallinna börsil.

Ühinemine, mille aluseks on mõlema fondi nõukogu otsused, viiakse lõpule peale seda, kui Finantsinspektsioon on andnud vastava loa ning mõlema fondi aktsionäride üldkoosolekud on ühinemise heaks kiitnud. Ühinemise bilansipäevaks on 1. jaanuar 2023. Eeldatavalt viiakse ühinemine lõpuni järgmise aasta märtsis, teatas EfTEN Capital.

„Ühinemisest võidavad mõlema ärikinnisvarafondi praegused ja tulevased investorid, kuna suuremas fondis on riskid rohkem hajutatud ning iga üksikvara mängib kinnisvaraportfellis väiksemat rolli. Kokku on ühendfondi portfellis 35 investeeringut Baltimaades ja seda kuues erinevas ärikinnisvara segmendis – bürood, kaubandus, laod, tootmine, hotellid, hooldekodud ja avaliku sektori hooned. EfTEN Kinnisvarafond oli meie esimene fond ning kui EfTEN Real Estate Fund III investeerimistegevust alustas, siis esimene fond lõpetas. Investeerimisstrateegia alusel on tegemist väga sarnaste portfellidega,“ ütles mõlemat fondi valitseva EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas.

„Ühinemise soodne mõju avaldub ka aktsiaturul, kuna kõigi eelduste kohaselt koputab ühendfond oma turukapitalisatsioonilt Nasdaq Balti börsi põhinimekirja esikümne uksele. See tähendab aktsiale suuremat turulikviidsust, mis tõstab ka välisinvestorite huvi. See omakorda suurendab kinnisvarainvesteeringute arendamise ja finantseerimise võimalusi,“ märkis Arakas.

Praegu börsil kaupleva EfTEN Real Estate Fund III aktsionäride jaoks ei muutu ühinemisega midagi peale selle, et nende investeeringute hajutatus suureneb, selgitas Arakas Delfi Ärilehele. „Lihtsalt laev, mille pardal ollakse, muutub suuremaks,“ ütles Arakas.