Auto omamise hind: liikluskindlustusmaksed on aastaga märgatavalt tõusnud. Mis saab tulevikus?

Kepp tõi välja, et ühelt poolt on kindlustusturg stabiilne, kui vaadata, et suur osa kindlustusmaksetest on kohustuslikud või poolkohustuslikud. „Aktiivselt liikluses osalevad autoomanikud liikluskindlustusest ei pääse ning liisingu puhul on ka kasko vajalik,“ märkis ta. Teisalt sõltub turg maailmas toimuvast, näiteks pandeemiast tingitud reisipiirangud nii-öelda lõikasid reisikindlustuse turult praktiliselt kaheks aastaks.