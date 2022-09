Eesti Energia turuanalüüsi strateeg: Saksamaa tööstus peab odavast Vene gaasist lahti ütlema

Euroopa toimetulek olemasolevate gaasivarudega sõltub suuresti sellest, kui külmaks kujuneb talv. Esimeste prognooside järgi on lootust, et temperatuurid Ühendkuningriikides, Saksamaal, Skandinaavias ja Ida-Euroopas kujunevad keskmisest pisut kõrgemaks ja Lõuna-Euroopas pigem tavapäraseks. Gazpromi tarnete lõppemine Nord Stream 1 kaudu, Kesk-Euroopat tabanud põud ja osaliselt ka sellest tingitud Prantsuse tuumajaamade katkestused viisid gaasihinna augustis rekordtasemele, mis nüüd aga tänu Euroopa riikide gaasihoidlate planeeritust kiiremale täitumisele on pikkamööda vähenenud. Tavapärasest karmim talv võib energiakriisi aga süvendada. Jahedamate ilmade mõju energiahindadele saab näha ilmselt juba õige varsti, sest septembri lõpuks lubatakse külmemat ilma üle Euroopa.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tutvustas eelmise nädala alguses kriisileevendusmeetmeid, millest olulisim on energiaettevõtete kasumipiir. Sellega loodetakse tarbijatele hinnatõusu leevendamiseks koguda üle 140 miljardi euro. Ainuüksi Saksamaa kavandab selle arvelt oma leevendusfondi 10 miljardit eurot. Liikmesriigid ei ole seda plaani veel üheselt heaks kiitnud. Samuti tegi komisjon ettepaneku vähendada elektritarvet 10%, kusjuures tipptundidel kohustuslikus korras 5%. Kuidas eesmärk saavutatakse, on jäetud liikmesriikide otsustada.

Kriisi tõeline pale avaldub siis, kui hoiustatud gaasi tuleb hakata kasutama ja varud kiirelt vähenema hakkavad. Probleem on tõsine, sest temperatuuri langus 1 kraadi võrra tõstab Prantsusmaal energiavajadust 2400 megavati ehk kahe tuumareaktori toodangu võrra. Samal ajal on Euroopa Liit läbirääkimistes Norraga, et nende tarneid veelgi suurendada ja seeläbi hinda alandada. Euroopa Komisjon pakkus ka välja luua uus LNG hinnaindeks, mis oleks odavam maagaasi TTF-indeksist. Eksperdid ei näe selles aga mõtet, sest LNG tuleb Euroopasse juba praegu ligi 20% allahindlusega TTF suhtes ja lihtsalt uue indeksi loomine gaasivarusid kiiremini ei suurendaks. Vaja on suurendada LNG vastuvõtuvõimekust Euroopas.

Prantsusmaa riiklik energiaettevõte EDF lubab oma tuumaelektrijaamade tootmismahte praegusega võrreldes kasvatada 2024. aastaks, mil need peaks jõudma vahemikku 315-345 TWh. Tehniliste probleemidega kimpus olev EDF prognoosib selle aasta toodanguks kuni 300 TWh, kuna 10 aasta keskmine on koguni 395 TWh. Prantsusmaa tuumajaamade võimekus on Euroopa jaoks oluline, sest riik on traditsiooniliselt Euroopa suurim elektri eksportöör ning lisaks koduriigile loodavad ühenduskaablite kaudu neile ka nt Itaalia ja Ühendkuningriigid, kellele omakorda loodab Prantsusmaa ise. Seega pole üllatus, et Prantsusmaa põhivõrguettevõte hoiatas, et peab talvel tõenäoliselt mitmel korral paluma elektritarbimist vähendada. Sarnaste hoiatustega on varem välja tulnud näiteks Soome ja Rootsi.