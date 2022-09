Eesti pakenditootja alustab uue tehnoloogia abil keskkonnasõbraliku lainepapi väärindamist

Juba 15 aastat tegutsenud ja peamiselt trükiste tootjana tuntud Ecoprint muudab oma fookust, keskenduses senisest enam pakenditele ning alustades uute, sel aastal kasutusele võetud tehnoloogiate abil esmakordselt lainepapi väärindamist. Ettevõtte eesmärk on 2023. aastaks kahekordistada pakendite osakaalu müügitulust võrreldes käesoleva aastaga, mil see on 30%. Järgnevate aastate jooksul on plaan pakendite osakaalu müügitulust veelgi kasvatada. Pakendid saavad olema valmistatud nii lainepapist kui kartongist.

„Pakend on osa terviklikust ostuelamusest, mistõttu on tarbekaupade tootjate jaoks oluline, et see oleks hästi disainitud ja toetaks tarbijate jaoks aina olulisemat keskkonnasõbralikkuse sõnumit. Siin saab pakenditootja olla partner, pakkudes kestlikumaid lahendusi ja väiksemat süsiniku jalajälge,“ avas Ecoprint AS juhatuse esimees Margo Tärn ettevõtte uue suuna tagamaid.

Selgitades, miks investeeriti just lainepapi töötlemise tehnoloogiasse, sõnas Margo Tärn, et: „Lainepapp on tugev, kuluefektiivne ja ümbertöödeldav materjal. Nõudlus lainepapist jae- ning hulgipakendite järele on maailmas tänu e-kaubanduse võidukäigule kiiresti kasvamas. See on ka Ecoprindi jaoks võimalus leida mitmeid uusi turge ja suurendada ekspordimahte juba lähiaastatel kordades.“

Ecoprindi seadmepark võimaldab toota pakendeid, mis vastavad erinevate klientide vajadustele ja soovidele. Vastavalt tootele leitakse konstrueerija abiga optimaalseim materjali kasutus ja seeläbi vähendatakse pakendite keskkonnamõju. Lainepapp, mida Ecoprint väärindab, omab FSC® sertifikaati ning on tehtud 70% ulatuses taaskasutatud materjalist.

Ecoprint AS on 2007. aastal loodud Eesti kapitalil põhinev keskkonnateadlik ettevõte, mille fookus on pakendite tootmisel. Lisaks trükitakse raamatuid, ajakirju ja erinevaid reklaamtrükiseid. Ettevõtte käive oli aastal 2021 2,6 miljonit eurot. Tooteid eksporditakse mitmetele turgudele, suurimad neist on Rootsi, Soome, Bulgaaria ja Norra. Ecoprindis töötab 31 inimest.

Ecoprint on esimene FSC® sertifitseeritud trükikoda Eestis, mille portfellis on Põhjamaade kvaliteedimärgis „The Nordic Ecolabel“ ja ettevõttele kuulub ka Rohelise Trükise kaubamärk, mis on välja töötatud koos Eestimaa Looduse Fondiga.