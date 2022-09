PUUST JA PUNASEKS | Eesti Areng on minevik. Mis saab siis, kui hoiu-laenuühistu läheb pankrotti

10. Halduril on võimalus tagasivõitmise korras teatud võlausaldajaid kahjustavaid tehingud kehtetuks tunnistada, kuid alati on võimalus, et raha on sedavõrd ära skeemitatud, et midagi olulist pankrotivarasse tagasi saada ei õnnestu. Kahjuks on ka Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu kohta meedias kirjutatud, et 13,5 miljonit eurot laenati marginaalse käibega seotud osalistele. Neid tehinguid ongi pankrotimenetluse käigus vaja lähemalt vaadata. Igal juhul on tarvis pingutada, et võimaluse korral pankrotivara tagasivõitmiste arvelt suurendada.