Kattai majandusprognoosist: suurim murekoht on elektri kallinemine. Kitsaskohad tuleb lahendada

Kattai lisas omalt poolt, et kõige suurem murekoht ongi täna energia kallinemine. „Lõpuks aitabki meid see, kui lahendada need kitsaskohad, mis loovad suure hinnatõusu. Paraku ei ole need aga kiired lahendused, aga see on see mille läbi saab stagnatsiooni lahendada.“