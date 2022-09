200-aastane Eesti betoonehitus

Narva sild

Narva ümbruse lubjakivile on omane küllaltki suur savisisaldus, kuid just seetõttu sai selle põletamisel romaantsementi. Tõenäoliselt toimus see tollele ajale tavapärases lubjapõletamise ahjus. Tegemist oli esimese teadaoleva romaantsemendi ja sellest valmistatud betooni tootmise katsega Vene impeeriumis.