Ragn-Sells, Maaülikool ja põllumajandusettevõtjad testivad lahendust väetisekriisile

Aastakümnete jooksul Ida-Virumaal elektritootmisest tekkinud jääk ehk põlevkivituhk ei ole põllumeestele väetise alternatiivina võõras materjal. Huvi põlevkivituhaga põlde lubjata on tõusnud just viimasel ajal, kui väetiste hinnad ja kättesaadavus on muutunud ülemaailmseks probleemiks.

Ragn-Sellsi OSA projekti müügijuhi Lauri Laanemäe sõnul suudab nende unikaalne lahendus muuta põlevkivituha põllumeeste jaoks efektiivsemaks. „Meie põhiline eesmärk on eraldada tuhast kaltsium ja toota sellest kaltsiumkarbonaati. Kuid tuhast kaltsiumi eraldamisel tekib lisaks veel kõrvalmaterjal, milles on põllukultuurile vajalikke taimede toiteelemente, nagu näiteks magneesium, kaalium, väävel. Kokku on neid elemente seal ühe tonni kohta rohkem, kui praeguses väärindamata põlevkivituhas,“ kirjeldas Laanemäe. „Testid alles algavad, aga meie arvutuste järgi on see tulevikumaterjal põllule kasulik ja põllumehele atraktiivne, kuna endiselt aitab see materjal reguleerida põldude happelisust, kuid lisaks saab sama materjaliga nüüd mulda viia varasemast suuremas koguses väärtuslikke toiteelemente, mis tõstavad mulla viljakust. Põllule laotamiseks saab see olema kättesaadav nii rootor- kui ka poomkülvikule sobilikus fraktsioonis.“

Eesti Maaülikooli mullateadute õppetooli professor Alar Astoveri sõnul on Maaülikoolil hea meel teha koostöös Ragn-Sellsiga järgmine samm Põhjamaade suurimas ringmajanduse projektis, et leida väärindatud põlevkivituha kõrvaltootele parimat rakendust. „Eestis on põlevkivituha väetisomadusi juba pikalt uuritud. Uudsel meetodil muundatud põlevkivituha kõrvalsaaduse omadused ja toime väetisena vajavad uut tõendamist nii laboris kui põllul. Selleks alustame Maaülikoolis nüüd erinevate muldade katsetega labortingimustes ja kevadel rajame pilootkatsed välitingimustes. See aitab hinnata uue väetisaine keskkonnamõjusid ning agronoomilist ja majanduslikku tõhusust,“ lausus Astover.