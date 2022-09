Miks varieeruvad kütusehinnad riigiti nii palju?

Mitmed autojuhid on ehk täheldanud, et Poolast ostetav kütus on soodsam kui kodumaal pakutav. Siinkohal ei saa põhjuseks tuua kütusemüüjate soovi kasumit teenida, vaid eri riikide aktsiisipoliitikaid ja toetusmeetmeid, mida on kasutusele võtnud juba mitmed Euroopa Liidu riigid ning mille abil soovitakse vähendada praeguseid kõrgeid energiahindu, kirjutab Läti Delfi.