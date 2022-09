On mida oodata. Tesla tutvustab kuu lõpus humanoid robotit

30. septembril toimuval „AI-päeval“ (tehisintellekt päev) tutvustab Musk Tesla prototüüpi Optimus. Tema sõnul võiks tootmine alata järgmisel aastal. Esialgu hakkab Optimus Muski sõnul tegema tüütuid või ohtlikke töid, sealhulgas kaubavedu tehastes. Musk tunnistas, et humanoidrobotid ei ole piisavalt intelligentsed, et navigeerida reaalses maailmas ilma selgesõnaliste juhisteta.

Humanoidroboteid on aastakümneid arendanud Honda Motor Company ja Hyundai Motor Co Boston Dynamicsi üksus. Sarnaselt isejuhtivate autodega on robotitel probleeme ettearvamatutes olukordades. „Isesõitvad autod ei osutunud tegelikult nii lihtsaks, kui keegi arvas. Sama on mingil määral ka humanoidsete robotitega,“ ütles NASA Dexterous Robotics Team'i juht Shaun Azimi Reutersile.