Saksamaa gaasihoidlad on 90% täis, leevendust on oodata ka Lähis-Idast

Tänaseks on Aggregated Gas Storage Inventory andmetel Saksamaa gaasihoidlad 90,07% täis, mahutades 220,3 TWh jagu gaasi. See on umbes veerand kogu Euroopa Liidu varudest. Euroopas tervikuna on hetkel 86% hoidlate mahust täidetud. Saksamaa eesmärgiks on jõuda novembriks gaasihoidlate 95 protsendise täituvuseni.

„Kui kõik läheb hästi, Saksamaa säästmine on kõrge ning meil on natuke ilmaga õnne, siis võib juhtuda, et me elame talve mugavalt üle,“ sõnas Habeck. „See tähendab samas, et talve lõpuks oleksid hoidlad taas tühjad. Sel juhul täiesti tühjad, kuna me kavatseme seda gaasi kasutada.“