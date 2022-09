Plaat Detaili roheline tulevik: tootmisettevõte paigaldab päikesepaneele oma energiavajaduse tarbeks

Välisturgudel on oluliseks nišiks arenenud koostöö laevandussektoriga , kellele luuakse sisustuslahendusi ja valmistatakse mööblikomponente. Välja on arendatud võimekus pakkuda kiireid tarneid erinevate lahendustega makettidele – eelkõige kaalu vähendamiseks ja suurema tulekindluse saavutamiseks. Näiteks on käsil suuremahuline koostöö Lõuna-Korea laevaehitusprojektidega.

Tulevik on roheline

Euroopat raputav sõda on küll paljudes majandusharudes pidurdanud konkreetse kuju võtnud rohepöörde plaane, kuid energiasõltumatust ja kuluefektiivsust taotlevad ettevõtted on nüüd veelgi enam motiveeritud innovatiivseid lahendusi leidma ja rakendama. Plaat Detail on üks suunanäitajatest kohalike tootmisettevõtete seas, kes on asunud roheenergiasse investeerima. „Selle aasta augustis alustasime päikesepaneelide paigaldamist oma tootmishoone ja kontori katusele. Meie eesmärk on, et vähemalt 1/3 meie energiatarbimisest on taastuvatest allikatest,“ selgitab tulevikuplaane ettevõtte tegevjuht. „Äriprotsessi oluline osa on tootmise optimeerimine – sellega tegeleme järjepidevalt. Sealhulgas investeerime oma tootmishoone ressursitõhususse ja tootmise digitaliseerimisse,“ lisab Lomp.