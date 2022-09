Päev börsil: hirm jõudis Venemaa aktsiaturule

Krüptoturud võtsid Ethereumi kauaoodatud merge’i vastu langusega. See oli ka üks prognoositud hinnaliikumistest ehk nö buy the rumour, sell the news. Alates 15. septembri tipust on ethereum langenud ligi 18% ning bitcoin ligi 7%. Kuigi eile õhtul taastusid eile mõlemad krüptod, siis täna on need hakanud uuesti langema. Siit tuleb ka tänane päeva küsimus.