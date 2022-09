Energiakriis kestab. CO2 kvooti aga ei saa kaotada

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Imre Banyasz selgitas, et CO2 kvoot ehk lubatud heitkoguse ühik on Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühiku kauplemise süsteemis (ELi HKS) kaubeldav ühik. „Ettevõtete tootmisüksused, mis kuuluvad, süsteemi peavad seirama oma kasvuhoonegaaside heidet ning tagama, et neil oleks piisavas koguses lubatud heitkoguse ühikuid, et kalendriaasta jooksul õhku paisatud heite eest tasuda,“ sõnas ta.