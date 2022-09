Hiina imporditud Vene kivisüsi saavutas viie aasta kõrgeima taseme

Hiina ja Venemaa on süvendanud oma majanduskoostööd pärast Ukraina sõja algust. Hiina Vene impordi ostud kasvasid augustis 60% 11,2 miljardi dollarini tänu kasvavale nõudlusele nafta, kivisöe ja gaasi järele. Samuti on suurendanud Hiina eksportijad saadetisi Venemaale, kaubavahetuse maht kasvas eelmisel kuul 26% protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja ulatus 8 miljardi dollarini. Poolte vaheline kahepoolne kaubandus jõudis 2022. aasta kaheksa esimese kuu jooksul 117,2 miljardi dollarini, mis on üle 31% rohkem võrreldes aasta taguse perioodiga.

Hongkongi teadus- ja tehnoloogiaülikooli Hiina majanduse ekspert Carsten Holz hoiatas, et Venemaa kivisöe järsult kasvavat importi ei tõlgendataks Pekingi kooskõlastatud jõupingutustena Moskva toetamiseks. „Praegune söeimpordi laine pole tõenäoliselt tsentraalselt koordineeritud toetusmeede Venemaale, mis väljenduks infrastruktuuri arendamises, et suurendada transpordimahtu Venemaalt imporditava energia jaoks. See ei oleks ei Hiina majanduse huvides ega vastaks riiklikule kliimapoliitikale, mis soosib alternatiivseid uusi energiaallikaid.“

Hiina president Xi Jimping on sõnanud, et Hiina on valmis tegema Venemaaga koostööd, et „mängida juhtivat rolli suurriikide vastutuse näitamisel“ ja „sisendada stabiilsust ja positiivset energiat segaduses olevasse maailma“.Hongkongi ülikooli investeeringute ja kaubanduse ekspert Julien Chaisse lausus, et jääb üle oodata, kas Peking teeb „teadliku valiku“ tugineda Venemaale, kuna kaubanduse kasvu on seni mõjutanud majanduslikud tegurid, sealhulgas Venemaa kivisöe tugevalt alandatud hinnad ja Hiina energianõudlus. „Sellisel juhul tähendab see kindlasti, et Venemaa säilitab madalad - või isegi madalamad - hinnad, mis võib saada vassilisuse märgiks,“ ütles Chaisse Al Jazeerale.