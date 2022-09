Soome energiafirma Fortum teenib raskel ajal ühe tehinguga pool miljardit eurot

Tõusvad gaasihinnad ja Moskva sammud Euroopa tarnete piiramiseks on juba põhjustanud rea riiklikke tagatisi ja päästelaene, kirjutab Bloomberg. Kuid need meetmed jäävad kriisi sügavuse kõrval üha enam varju ning on oht, et ilma valitsuse tugevama toetuseta varisevad süsteemsed energiaettevõtjad kokku.