Vene börs jätkab kukkumist, eelarvedefitsiidi lahendamiseks hakatakse energiakasumeid riigistama

Tänast päeva alustas indeks samuti ligi 10% kukkumisega, kuid lõunaks on langus osaliselt taandunud. Kella 12-ks on indeks 2,6% miinuses.

Venemaa president Vladimir Putin teatas täna hommikul spetsiaalses videopöördumises, et kirjutas alla ukaasile osalise mobilisatsiooni kohta. Toimingud ukaasi realiseerimiseks algavad täna. Samuti kuulutasid eile Luhanski, Donetski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti okupatsioonivõimud, et soovivad korraldada nii-öelda referendumi, et astuda Vene föderatsiooni koosseisu.