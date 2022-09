Läti õlut võib jätkuvalt leida Vene poelettidelt. Firma süüdistab partnerit

Mitme Vene poe tootevalikus on hetkel Lätist pärit Lāčplēšise õlle sordid, nagu Staburags, Lāčplēsis Dzintara, Lāčplēsis Gaišais, Lāčplēsis Kviešu ja ka Līvu Pilzenes, mida samuti toodetakse Cido Grupas. Näiteks Staburagsi õllepurkide peale on märgitud tootmisajaks 30. aprill 2022, rohkem kui kaks kuud pärast Vene-Ukraina sõja puhkemist ning umbes poolteist kuud hiljem kui Cido Grupa ja Kalnapilis-Tauras Group avalikult teatasid, et lõpetavad oma toodete ekspordi Venemaale ja Valgevenesse.