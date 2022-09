Ettevõtjate liidud ägavad: riigi passiivsus pärsib ettevõtjate võimalusi talvel ellu jääda

Septembris on kokku kümme ettevõtete esindusorganisatsiooni ja lisaks koduomanike ühendus esitanud riigile palve energiakriisi tingimustes laiendada erimärgistatud diislikütuse kasutusala. Erinevalt teistest siinse regiooni riikidest on Eestis võimalik soodsama maksumääraga diislikütust kasutada vaid põlevkivisektoris ja põllumajanduses. Eile arutas antud pöördumisi riigikogu rahanduskomisjon, kuid esindusorganisatsioonide hinnangul pärsib riigi passiivsus ettevõtjate võimalusi talvel ellu jääda.

Kütusemüüjaid esindava Eesti õliühingu tegevjuht Mart Raamat selgitas, et energiahindade tõus on eriti valusalt löönud just maagaasi tarbijaid. „Isegi praegu, kui viimase 30 päeva jooksul on maagaasi hind langenud tipust umbes poole võrra, on gaas kuus korda kallim kui aasta tagasi. Sisuliselt oleks võrreldav olukord naftaturul, kui toornafta barreli hind oleks üle 300 dollari,“ võrdles Raamat kahe kütuse hindasid. „Kuigi riik teab, et vedelkütuse kasutamise soodustamine maagaasi asemel aitaks nii ettevõtjaid kui ka kodukütjaid, vajavad tarbijad täiendavat kindlust, et lühiperspektiivis teha investeeringud ja võtta kasutusele soodsam ning alternatiivsest põlevkiviõlist keskkonnale märksa vähem koormavam diislikütus,“ selgitas Raamat.

Toidutootjad on jäetud tormi kätte

Eesti toiduliidu juht Sirje Potisepp tõdes, et eilsel koosolekul riik mingeid konkreetseid sõnumeid välja ei käinud. „Toidutootjad ägavad elektri ja kütuse hinna tõusu all ning tänases olukorras on sektori jätkusuutlikkus tõsise küsimärgi all. Riik on jätnud meie toidujulgeolekut tagavad tootjad sisuliselt tormi kätte,“ väljendas Potisepp muret toidutööstuse tuleviku üle.