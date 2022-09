Sahinad kulisside taga? Venemaa keskpanga juht ähvardab tagasiastumisega

Mitmed välismaised väljaanded kirjutavad, et Venemaa keskpanga president Elvira Nabiullina andis viimastel kuudel selgelt mõista, et jääb oma ametikohale üksnes siis, kui Venemaa ei kuuluta välja mobilisatsiooni. Täna juhtus aga täpselt risti vastupidi: Venemaa president Vladimir Putin teatas osalisest mobilisatsioonist.

Pärast teadanne avalikustamist, kirjutas väljaanne Daily Mail, et Kremli allikate sõnul on keskpanga president ähvardanud tagasi astuda. Sealjuures väidavad osad allikad, justkui oleks Nabiullina juba lahkumisavalduse lauale pannud. Ja kui ongi, siis tuleb see Putinil kinnitada. Kardetakse, et seda ta aga ei tee.