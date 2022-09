KUULA | EstBAN juhatuse liige Mait Sooaru: kiire kasv tuleb tihtipeale täisdigitaalsetest ettevõtetest

Podcast’is on külas EstBANi juhatuse liige Mait Sooaru , kes jagab näpunäited alustavatele ettevõtetele, kellel on soov ühel hetkel kaasata investoreid.

Lisaks on juttu eelmise aasta EstBANi investeeringutest, mille kogumaht oli 13 miljonit eurot. Eesotsas fintech’i ettevõtted, kuid kasvu on näidanud ka deep tech ning space tech, mis Sooaru sõnul on tõusutrendis valdkonnad ning tõdeb, et heameel on näha Eesti ülikoolidest tulemas selliseid ettevõtteid.