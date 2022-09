Iduinvestor Herty Tammo: startupi ehitamine on üks maailma raskemaid ameteid

„Minu vead on tulnud sellest, et ma ei ole inimestest piisavalt aru saanud, kas neil on see jõud sees olemas, et seda väga rasket asja teha,“ ütles Tammo Delfi Ärilehele. Startupi ehitamine on tema sõnul üks maailma raskemaid ameteid ja ning maksimum 1% inimestest suudavad seda teha.

„Mina näen seda, et kui inimesed esimesed viis aastat anna ei anna, siis nad mõtlevad välja, mis töötab. Paljud lihtsalt annavad enne alla,“ märkis ta.

„Meie asi on teha due diligence protsessi nii hästi, et sellest aru saada. Meil on täna portfellis ligi 350 ettevõtet ja 700 asutajat. Selle koguse pealt sa vaikselt õpid ja pead küsima õigeid küsimusi, mis ei tähenda, et me aeg-ajalt ei eksi, aga me oleme õppinud ja datat on,“ märkis ta.

Inimeste vastupidavust (ingl k resilience) ei ole tema sõnul aga lihtne hinnata ning samuti on inimeste elud muutumises. „Eks tuleb võtta aega ja aru saada, mis nad enne teinud on ja kui püsivad nad on. Kui väga nad seda tahavad, kui palju nad on nõus panustama,“ märkis Tammo.

Edukas näide nö vastupidavusest on tema sõnul Startup Wise Guysi kiirendiprogrammis käinud 3D avatariplatvorm Ready Player Me, mis metaversumi jaoks avatare ehitab. Ettevõte alustas aastaid tagasi aga 3D printimise ja skaneerimisega.

„Nemad muutsid oma toodet nii mitu korda, enne kui nad jõudsid avatarimaailma ehitamiseni ja maailma tippinvestorid andsid neile just 56 miljonit. Asutaja Timmu (Timmu Tõke - toim), on mulle öelnud, et meie olime need, kes panime nad õige startupi mõtlemise ja tee peale,“ ütles Tammo.

Kuigi metaversumi valdkonnas nähakse ka mullistumise märke, siis Tammo sõnul on osa sellest reaalne tulevik. „Seal on kindlasti tulevikku, aga ka seda, mis läbi ei löö,“ ütles Tammo. „Meie vaatame huviga ja teeme valdkonda ka investeeringuid. Malagas on meil programm XR:Malaga, kus me neid ettevõtteid otsime ja aitame.“

Hoogu maha pole plaanis võtta