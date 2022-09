Päev börsil: Enefit Greeni langus süvenes

Tallinna börsiindeks langes täna -1,36%, Vilnius -0,63%, kuid Riia börsiindeks suutis 0,04% plusspoolele jääda.

Kolmapäevane kauplemiskäive küündis 1,32 miljoni euroni, millest lõviosa ehk 660 000 eurot tuli Enefit Greeni aktsiatest. Tallinna börsi suurima ettevõtte aktsia langes järjekorras neljandat päeva järjest, süvendades languse üle 7% 4,2 euroni. Alates aasta algusest on aktsia jätkuvalt pea 3% kõrgemal.

Eile õhtul teatas Enefit Green, et Viru Maakohus on võtnud menetlusse Tartu Hoiu-laenuühistu ettevõtte Eesti Ühistuenergia hagi Enefit Greeni tütarettevõtte Enefit Wind Purtse vastu. Hageja taotleb, et Purtse tuuleparki ei püstitataks võimsamaid kui 3 MW tuulikuid.

Merko Ehituse aktsiaga kaubeldi 198 000 euro eest (täna -3,64%) ning LHV Groupi aktsiaga 148 000 euro eest (-0,59%).

Venemaa jätkas langust

Kui tänast päeva alustas Venemaa börsiindeks MOEX ligi 10% kukkumisega, siis praeguseks on see taandunud -2,4% peale. Alates 2022. aasta algusest tee see languseks 41,5%.

Reaalset ostude ja müükide tasakaalu langus aga ei peegelda, sest alates 25. veebruarist pole välisinvestoritel lubatud enda aktsiaid müüa. Väikene muudatus tehti reegli osas 8. augustil, mil ligipääsu börsile said „sõbralikest“ juristiktsioonidest kliendid, kirjutab Reuters.

Uniper - õudne lõpp või lõputu õudus?

Soome energiaettevõte Fortum teatas täna, et on nõustunud müüma oma 56-protsendilise osaluse raskustes Saksamaa energiahiius Uniperis Saksamaa valitsusele. Teade on Fortumi aktsiaid kergitanud täna pea 11%.

Soome rahvusringhäälingus Yle kirjutatud artiklis märgib reporter Juha-Matti Mäntylä, et Soomlaste viieaastane seiklus Saksamaal oli õnnetu etteaste. „Fortum näib olevat läinud Uniperi tehingusse pimesi, usaldades Venemaad kui gaasitarnijat - ja teadmata lepingutega seotud riske või Saksamaa äritegevuse viisi,“ kirjutab ta.