Bolti kommunikatsioonijuht Kristiin Jets nentis, et kuna teema on veel niivõrd värske, on ka pikema kommentaari jaoks hetkel liiga vara. Samas ei lükanud Jets ümber väidet, et nende töötajaid antud mobilisatsioon ei puudutaks. „Kogume hetkel infot nii oma töötajatelt kui väljastpoolt ja arutame, milline mõju on sellel otsusel Boltile ja meie töötajatele,“ lisas Jets.