KUULA SAADET | Rahatark #5: kinnisvarasse investeerimine tasub ka segastel aegadel ära

Stockholmi ja Tallinna börsidel noteeritud Baltic Horizon keskendub oma fondi investeeringutega nii äri- kui ka kaubanduskinnisvarale ning seda kolmes Baltikumi pealinnas. Fondi juhatuse esimees Tarmo Karotam ütleb, et nemad on alates fondi loomisest 2016. aastal majandanud enda investeeringuid selliselt, et suudaks ka rasketel aegadel ellu jääda. Ning mitte üksnes ellu jääda, vaid ka kasvada ja maksta oma klientidele lubatud regulaarseid dividende. Hetkel valitseb fond 350 miljoni euro suurust portfelli.

„Ebakindlust on hekel palju, kuigi ehitushindade tõstmine tuleb praegustele kinnisvaraomanikele kasuks. Keskendume jätkuvalt oma põhiportfelli varade suurendamisele ja võimalusel energiatarbimise optimeerimisele. Aastate jooksul oleme kasutusele võtnud vahendid, et hallata oma Euribori riske äärmuslikest tingimustest ja ellu viinud ESG uuendusprogrammid. Peamine eesmärk on hoida meie hooned üürnike ja klientide jaoks atraktiivsena, et saaksime jätkata oma investoritele dividendide maksmist,“ ütleb Karotam.

Baltic Horizoni nõukogu esimees Raivo Vare lisab, et kindlasti tuleb arvestada, et segased või väga segased, rasked ajad kestavad kuni 2026. aastani. Lihtsaid ja kiireid lahendusi probleemidele ei ole, kuid Vare lohutab, et lahendused on ometigi olemas.

„Praegune hinnaralli ja inflatsioon on tekkinud sisendhindade, peaasjalikult energiahindade suurest tõusust. Rahunemisest selles vallas saame hakata rääkima siis, kui Euroopa seob end Venemaa gaasist lõpuni lahti ja leiab täielikult alternatiivid energiavajadusele. See kõik võtab loomulikult aega, isegi tänase valguses, kus kogu Euroopa teeb suuri samme energiasõltumatuse suunas,“ selgitab Vare.

Stuudios rääkisid kinnisvarasektori muredest, olukorrast maailma majanduses ja investeerimisest Baltic Horizoni investeerimisfondi nõukogu esimees Raivo Vare ning juhatuse esimees Tarmo Karotam. Saadet juhtis ajakirjanik Martin Hanson.

Kuula saate „Rahatark“ viimast salvestust siit:

