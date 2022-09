KUULA SAADET | Rahatark #6: platvorm Single.Earth tahab raputada globaalse finantsloogika alustalasi

„Kuulun sellesse generatsiooni, kes ei suuda vaadata, kuidas meie planeet hävineb, kuidas seda hävitatakse. Soovisin leida viisi, kuidas muuta arusaama loodusest selliselt, et väärtustataks kogu tervikut, mitte vaid seda, mida see loodus meile kasvatab. Et puidul on väärtus ka läbi selle, et ta kasvab metsas. Ning selle mõttekäigu tulemuseks ongi platvorm Single.Earth ja krüptoraha MERIT,“ selgitab Valdsalu.

Platvorm on ehitatud üles äärmiselt lihtsale loogikale, et igal maal on kindel väärtus meie planeedile – metsad näiteks seovad CO 2 , tekitavad liigirikkust, lasevad loomadel elada ja nii edasi. Single.Earth lubab maa omanikul teenida nende platvormi kaudu raha metsas mitte midagi tegemata. Iga kord kui hektar metsa seob ära 100 kg CO 2 , saab metsa omanik selle eest endale ühe MERITi token’i, mille väärtuseks on hetkel 3 eurot. Arveldus toimub iga kuu ja platvormil on võimalik token’eid osta.

„Hetkel oleme keskendunud metsadele ja CO 2 sidumisele, kuid kui meie andmekogumine, selle analüüs ja erinevad valemid muutuvad täpsemaks, suudame hakata mõõtma ja väärtuseks pöörama palju laiemat kasu loodusele palju laiematel maa-aladel – soodes ja märgaladel, niitudel ja nii edasi. Me mõõdame loodusalasid satelliitidelt ja analüüsime pidevalt nende muutumist. MERITi token’i ideeks on aga muutuda globaalseks rahaks, millega on võimalik veebis kaubelda, kuid ka reaalselt poes maksta. Nii anname loodusele ja selle omamisele, puutumatuna hoidmisele väärtuse otse rahas,“ selgitab Valdsalu.