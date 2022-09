Järsk hinnatõus on inimeste mure number üks, meil ja mujal. Meid ootavad ees küll suuremad talvised energiaarved, kuid valitsus on siin kiireloomuliselt võtnud kasutusele mitmed abistavad meetmed. Augusti hinnatõus oli suurusjärgus, mida viimati nägime põlvkond tagasi. Miks me siin oleme ja mis saab edasi?