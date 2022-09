USA föderaalreserv tõstis taas intresse. Powell: valutult inflatsiooni alla ei saa, majandusaktiivsust tuleb pidurdada

„Inimesed näevad, et nende palgatõusu sööb inflatsioon ära. Sa kulutad enamuse oma palgatšekist kütusele, toidule, transpordile ja riietele, baasasjadele. Kui hinnad lähevad ülesse - nii nagu on see juhtunud -, siis sa oled koheselt hädas. See on väga valus inimestele, kes vähem teenivad,“ sõnas föderaalreservi juht Jerome Powell pressikonverentsil. „Nüüd on küsimus, kuidas me inflatsioonist lahti saame. Oleks tore, kui me lihtsalt sooviksime ning see kaoks, aga see ei toimi nii. Me peame nõudluse ja pakkumise saama tagasi tasakaalu ja seda me saame teha, kui me aeglustame majandust. Igal juhul tuleb meil tagada hinnastabiilsus.“