Uus tasuta veebirakendus aitab väikeettevõtetel kaardistada oma ökoloogilist jalajälge

„Keskkonnamõju hindamine on seni olnud pikk, kulukas ja bürokraatlik protsess, mida on saanud endale lubada reeglina vaid suurfirmad,“ tõdes Sustaxo kaasasutaja ja projektijuht Kristiina Kerge. See on ka põhjus, miks vaid umbes veerand Eesti ettevõtetest on investeerinud kliimamuutustega kohanemisse. Samas näitab hiljutine uuring, et enamik Eesti ettevõtjaid on valmis oma äri keskkonnamõju vähendama, aga ligi 70% ei kujuta ette, kust pihta hakata.