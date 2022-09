Kohalikel investoritel avaneb võimalus soetada endale soodushinnaga DelfinGroupi aktsiaid

Kõigil Läti, Leedu ja Eesti investoritel on võimalus osta kuni 5,4 miljonit DelfinGroupi aktsiat. Aktsia hind börsil 20. septembri seisuga oli 1,516 eurot. Samuti on Nasdaq Riga börsilt saadud teabe kohaselt aktsia mahuga kaalutud keskmine hind alates 12. juulist 2022 kuni 12. septembrini 2022 olnud 1,485 eurot. Avaliku pakkumise raames pakutakse aktsiaid aga 1,44 euro eest. Aktsiate märkimisperiood kestab 26. septembrist kuni 5. oktoobrini (kaasa arvatud).

Didzis Ādmīdiņš, DelfinGroupi juhatuse esimees kirjutas börsiteates: „Asjaolu, et DelfinGroupi kaks suurimat aktsionäri kavatsevad müüa suhteliselt väikese osa oma aktsiatest, võib mõjuda väga positiivselt, sest see suurendab aktsiate likviidsust.“

DelfinGroup on olnud alates 2010. aastast kasumlik, tagades samal ajal kõrge kasvutempo. Vaatamata turuolukorrale on ettevõttel olnud ka esimene aasta börsil väga stabiilne. DelfinGroupi investoritele pakub regulaarset tulu ettevõtte dividendipoliitika- vähemalt 50% ettevõtte kasumist on igal kvartalil aktsionäridele dividendidena välja makstud ning ettevõte plaanib seda praktikat jätkata. Lisaks makstakse ka iga-aastaseid dividende. Alates 1. jaanuarist 2022 on ettevõte teinud neli dividendimakseid kogusummas pea 4 miljonit eurot ehk 0,0879 eurot aktsia kohta. Lisaks on sel aastal kavas veel kaks dividendimakset.