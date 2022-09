Ettevõtted ei pääse universaalteenusele minnes leppetrahvidest

Selles, et kuni 50 töötajaga või kuni 10 miljoni eurose käibega ettevõtted saavad osa elektri universaalteenusest, leppisid valitsuspoliitikud kokku läinud nädalal. Ka menetlemine käib jooksusammul, juba neljapäeva hommikul on see riigikogu majanduskomisjonis ning lõuna ajal valitsuses hinnangu saamiseks.

Oma toimimispõhimõttelt on ettevõtetele mõeldud universaalteenus sarnane sellega, mida pakutakse eratarbijatele. Paar erinevust siiski on. „Kui me kodutarbijad vabastasime leppetrahvist, siis äritarbijatel on kõrgem hoolsuskohustus ja vastutus sõlmitud lepingute eest. Ehk äritarbijat me ei vabasta sellest leppetrahvist,“ sõnas Järvan. Erinev võib olla ka universaalteenuse hind.