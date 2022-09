Enefit Greenil on võimalus rajada kaks suurt päikeseparki Lääne-Eestis

Lihulas ja Pärnu-Jaagupis paiknevate arenduste plaanitav koguvõimsus on kuni 165 megavatti ning aastane prognoositav toodang kuni 169 gigavatt-tundi. See elektri kogus katab ca 50 000 Eesti keskmise kodumajapidamise aastase tarbimise.

Enefit Greeni päikeseenergia arenduste valdkonna juhi Raido Halliku sõnul on taastuvenergia tootmise suurendamine pika mõjuga lahendus energiakriisile. „Mida rohkem suudame ise rohelist elektrit toota, seda kindlamini võime end riigina tunda nii hindade kui energiajulgeoleku mõttes. Nende kahe pargi valmimisel lisandub Eesti energiasüsteemi oluline kogus taastuvelektrit ja liigume lähemale riigi eesmärgile toota Eestis aastaks 2030 sama palju taastuvelektrit, kui tarbime,“ kõneles ta.

Mõlemad projektid on osa Enefit Greeni pikaajalisest arenduste portfellist. Eesmärk on jõuda projektidega lõpliku investeerimisotsuseni 2024. aastal, millele järgneb kuni kaks aastat kestev ehitusperiood.

Enefit Greenil on praegu 38 päikeseparki koguvõimsusega 30 megavatti. Lisaks sellele on ehituses kolm päikeseparki koguvõimsusega 45 megavatti. Ettevõtte eesmärk aastaks 2026 on suurendada päikeseparkide tootmisvõimsust 600 megavatini.