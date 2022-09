Fikseeritud hinnaga elektrimüügi leping – kas kindlustus, mis õnnetuse juhtumisel ei kehti?

Kui arvestada, et tavapärasest kallim fikseeritud hinnaga leping on sõlmitud just riskide maandamiseks, siis tasub vähemalt üldjoontes (tõsi, iga konkreetse kaasuse asjaolud on erinevad) teada, millistel eeldustel saab sellise tähtajalise elektrilepingu ülesütlemine üldse õiguslikult kehtida.