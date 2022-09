Eestlane on kasvuhooneusku. Või kas ikka on?

Seekordses Kaup24 podcast'is räägime kõigile eestlastele südamelähedasest teemast – kasvatamisest, aiandusest ja näpud-mullas-kogemusest. Külas on Artjom ettevõttest Prime Line ja Heleri Kaup24'st.

Kasvuhoonemüügiga alustanud ettevõtte on tänaseks oluliselt kasvanud. Kui Artjomi käest küsida, mida nad pakuvad, siis ütleb ta konkreetselt – kõike. Vähemalt kõike, mis on kuidagimoodi aiandusega seotud. Kui suur aiapidaja eestlane siis ikkagi on?