Kaunid paigad inspireerivaks meeskonnaürituseks või informatiivseks seminariks

Hestia Hotel Haapsalu Spa – Haapsalus sünnivad head ideed!

Inspireeriv mereäärne asukoht, mis pakub silmale ja hingele kauneid loodusvaateid. See on suurepärane koht meeskonnaga aja maha võtmiseks või muu tähtsa sündmuse tähistamiseks. Meil on 94 hotellituba, 2 seminariruumi väiksemale seltskonnale (kuni 26 inimest) ja hea kohalik koostööpartner, kes mahutab ära ka suuremad seltskonnad. Lõõgastavatele vee- ja saunamõnudele meie viies erinevas saunas ja basseinis pakume lisaks ka heaoluspaa teraapilisi hoolitsusi terviseprobleemide ennetamiseks, samuti heaoluhoolitsusi, mis aitavad vabaneda igapäevasest stressist, pingest ja väsimusest. Massaaž Haapsalu ravimudaga on must be! Ehedaid Läänemaa maitseid pakub Blu Holm resto – alati värske tooraine, puhtad maitsed ja värvilised road. Tulemuseks on ehe Läänemaa toit, mis on tulvil kontraste, kuid olemuselt rahulik ja harmooniline, just nagu eestlane isegi. Vali kohvipauside menüüst „Merekohin“ või „Loojuv kuu“ ning seltskonnamenüüst „Läänemaa hing“ või „Maaliline rand“, valik on sinu!