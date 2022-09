Tänasest saab Bigbank võlakirjadega börsil kaubelda

Bigbanki tagamata allutatud võlakirjaemissiooni maht on 20 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ning aastane intressimäär 8%, mida makstakse välja kvartaalselt. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 21. september 2032.

Bigbanki võlakirjade noteerimine on jätk ettevõtte poolt läbi viidud avalikule pakkumisele, mille käigus said võlakirju märkida Eesti, Läti ja Leedu investorid. Nõudlus võlakirjade vastu oli suur. Kokku märgiti neid 22,8 miljonit euro eest, mis tähendab, et pakkumise baasmaht – 10 miljonit eurot – märgiti enam kui kahekordselt üle. Võlakirju märkis 1610 investorit.

„Rõõmustav on näha, et üha rohkem Eesti ettevõtteid kasutab oma kasvu rahastamiseks avalikku turgu, pakkudes seeläbi ka uusi investeerimisvõimalusi Balti investoritele,“ ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots. „Üle 1600 investori ja enam kui kaks korda üle märgitud pakkumine näitavad, et investorite isu Bigbanki väärtpaberite järele on suur.“

Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts tänas kõiki avalikus emissioonis osalenud investoreid usalduse eest. „Esimene avalik märkimisvoor oli tugev start Bigbanki kokku 35 miljoni euro suuruseks kavandatud võlakirjaprogrammile, mida soodsate turutingimuste korral plaanime jätkata järgmisel aastal,“ märkis ta. „Emissioonist kogutud 20 miljonit eurot täiendavat kapitali aitab meil kasvada nii kodulaenude kui ettevõtete finantseerimise valdkonnas Eestis, Lätis ja Leedus. Tahame neis sektorites Baltikumi suurtele universaalpankadele kõva konkurentsi pakkuda ja nii oma tegevusmahte kui turuosa kasumlikult kasvatada,“ kommenteeris Martin Länts.