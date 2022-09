Eestlaste seas armastatud jalanõude müüjad on sunnitud sulgema ka oma e-poed

Ligemale aasta tagasi teatas Kaubamaja grupi juhatuse esimees Raul Puusepp, et ABC King ja SHU sulgevad 2022. aasta jooksul oma füüsilised poed. Kuigi kaupluste e-poed pidid tegevust jätkama, siis nüüdseks on selgunud, et kingapoodide müük lõpeb ka veebikanalites.