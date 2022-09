Luminor: soe talv võib majanduse päästa

Samas võib Uusküla sõnul realiseeruda ka positiivsem stsenaarium. Toorainehindade langus võib oodatust kiiremini klientideni jõuda ning energiahinnad võivad langeda, kui talv on soe, Euroopa on loonud piisava veeldatud maagaasi importimise võimekuse ja kui praegused varud on piisavad. „See kõik lõpetab intressimäärade kerkimise ja rahastamistingimuste leevenedes hakkab aktsiaturgude väärtus suurenema ning idufirmadel on lihtsam uusi investeeringuid rahastada,“ ütles peaökonomist.