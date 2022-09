Eesti suurim aktsiakauplemise võistlus algab oktoobris

Tänavune „Börsihai“ on järjekorras juba 21. ning leiab aset 3.–22. oktoobrini. Osalema on oodatud igas vanuses investeerimishuvilised ning osalemine on kõigile tasuta. Registreerumine on juba avatud, et nii noored kui vanad, alustajad aga ka profid saaksid kolme nädala jooksul selgitada välja parima virtuaalkontol aktsiatega kaupleja.

Mängu eesmärk on kolme nädala jooksul teha virtuaalselt väärtpaberitehinguid ning kasvatada oma portfelli võimalikult suureks. „Börsihai“ võitjaks ja peaauhinna 5000 euro omanikuks saab see, kelle portfell on mängu lõpuks kõige suurema kasvu teinud. Eraldi arvestust peetakse parima noore ehk kuni 19-aastase investori leidmiseks, kellele on välja pandud eraldi auhinnad. Lisaks on oodatud mängust osa võtma ka firmade, koolide jm kollektiivide meeskonnad, et leida, kes on klassi parim rahakasvataja või võrrelda, millises firmas töötavad kõige osavamad börsihaid. Meeskonda kuulumist saab märkida mänguportfelli avamisel.

LHV maakleritegevuse juhi Sander Pikkeli sõnul on „Börsihai“ hea võimalus, et saada esimene börsil kauplemise kogemus ilma päris rahaga riskimata. „Tänases tuleviku osas üsna segases majandusolukorras on aktsiamäng ideaalne koht, kus esimesed katsetused investeerimismaailmas teha. Nii ei pea päris rahaga riskima ja lisaks saab end võrrelda nii tuttavate kui ka kogenud mängijatega,“ ütles Pikkel.

Börsihaid alustavad heitlust 3. oktoobril ehk ajal, mil ettevõttete III kvartali tulemuste avalikustamise hooaeg suure hoo sisse saanud. Seega põnevust jagub mängus kindlasti.

Mäng toimub USA börsidel

Iga börsihai saab virtuaalportfelli, mille väärtuseks on mängu alguses 10 000 dollarit ning igal tööpäeval kuni mängu lõpuni kantakse sinna veel lisaks 1000 dollarit. Portfelli lisatud rahaga saab osaleja hakata oma aktsiaportfelli üles ehitama Standard & Poor’s 500 indeksi aktsiatest.