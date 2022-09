OTSEPILT | Eesti Töötukassa karjääriseminar

5. korda toimuva töömessi viimasel päeval, 23.septembril kell 10.00-14.30 on võimalik jälgida karjääriseminar, mis sel korral on fookuse seadnud terviseprobleemidega inimeste töötamise võimalustele. Karjääriseminari otseülekannet saab jälgida ilma eelneva registreerumiseta ning vaatajatel on võimalik esinejatele ka küsimusi esitada. Kõik karjääriseminari ettekanded salvestatakse ning on hiljem järelvaadatavad töömessi lehel. Karjääriseminari veab Anna Pihl.