Eesti idu Clevon laiendab ettevõtte äritegevust Põhja-Ameerikasse

Clevon teatas täna, et on laienenud ettevõtte äritegevusega Põhja-Ameerikasse Fort Worth linna, ning avab USA peakontori uksed AllianceTexas Mobility Innovation Zone (MIZ) koostöökeskuses, mis koondab mobiilsuse tuleviku visionääre. Sündmusel osalevad lisaks presidendile veel Fort Worth linna kaubanduskoja tegevjuht ja president Brandom Gengelbach, ning Perot Grupi ja kinnisvaraarenduse ettevõtte Hillwood esimees Ross Perot Jr.

Põhja-Ameerika turule sisenemine on tingitud jätkuvalt kasvavast survest pakkuda klientidele nõudepõhist viimase miili tarnet. Clevoni sõidukid USAs aitavad kiiresti suurenenud turu vajadusi katta. Mehitamata robotkullerid sõidavad autoteel ning võimaldavad viimase miili vedu teha energiasäästlikumalt, odavamalt ja intensiivsemalt.

„Põhja-Ameerika turule sisenemine aitab Clevonil täita oma missiooni ja arendada sõidukeid, mis säästavad energiat, on keskkonnasõbralikud ja panustavad kliimaneutraalsesse majandusse. Selleks me toetame tarku ja jätkusuutlikke kogukondasid nende süsinikneutraalsete eesmärkide täitmisel,“ sõnas Sander Sebastian Agur, Clevoni tegevjuht. „Oleme rõõmsad, et saame nimetada Dallas-Fort Worth’i nüüd oma uueks koduks USAs ja hindame kõrgelt kohaliku ärikogukonna ja valitsusjuhtide sooja vastuvõttu ning toetust. Soovime panustada kohalikku majanduskasvu nii töökohtade loomise kui ka tehnoloogia innovatsioonis juhtrolli võtmise kaudu.“