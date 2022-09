VAATA & KUULA SAADET | Rahatark #6: Kas ja kuidas saab oma raha investeerida kindlustusseltsis?

Compensa Elukindlustuse müügi-ja kliendihaldusjuhi Merle Kollomi sõnul on Compensa Elukindlustus pakkunud erinevaid investeerimisvõimalusi juba 2000ndate algusest. Mujal maailmas on tavaline, et oma raha saab panna kasvama koos kindlustustoodetega, Eestis vajab see veel harjumist. Heameel on näha, et inimesed teevad selles suunas järjest rohkem teadlikke samme.

„Compensa eeliseks on personaalne lähenemine. See tähendab, et meil on iga inimese jaoks personaalne investeerimisnõustaja, kes kaardistab kliendi soovid ja vajadused, mille tulemusena leitakse kõige sobilikum investeerimispakett. Klient ei pea kunagi ootama automaatvastaja elavas järjekorras ja oma küsimustega pole ta kunagi üksi, sest tema personaalne nõustaja on vaid telefonikõne kaugusel,“ räägib Kollom. Teise eelisena toob Kollom välja ligipääsu erinevatele fondidele üle maailma: „Compensa ei ole seotud ühegi Eesti panga ega varahaldusettevõttega, mis annab meile vabad käed pakkuda oma klientidele parimaid fonde üle maailma ja erinevatelt fondihalduritelt. Meil on väga head eksperdid, kes neid valikuid teevad.“

„Öeldakse, et tulevikuks investeerimisega oleks pidanud alustama juba eile, kuid ka täna ei ole liiga hilja alustada, tuleb vaid olla kannatlik ja järjekindel,“ kommenteeris Christopher Voolaid, kes on Compensa tooteid vahendava agentuuri QLA Insurance’i juht.

„Kuigi maailma juhtivad investeerimisgurud soovitavad investeerida suuri summasid ja võimalikult tihti, siis igasugune investeerimine on kindlasti parem kui mitte investeerimine. Kord aastas kuhugi raha paigutamine tähendab, et midagi on tuleviku jaoks kasvamas, olgu selleks summaks siis 100 või 100 000 eurot,“ selgitab Voolaid ning lisab, et konsultatsioonile võib tulla igaüks ja kõigile leitakse parim võimalus, kuidas oma raha kasvatada.